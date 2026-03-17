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La fille de Guylaine Tremblay se relève d'un problème de santé

« 2025 a été, sans aucun doute, l’une des années les plus difficiles que j’ai eu à traverser. »

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Juliane Tremblay, la fille de la comédienne Guylaine Tremblay, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle avait reçu une grande distinction, soit la Palme d’Or du Président 2025 pour son travail de courtière immobilière au sein du groupe Royal Lepage.

Dans sa publication, que vous pouvez voir au bas de l'article, elle révèle aussi ceci :

« 2025 a été, sans aucun doute, l’une des années les plus difficiles que j’ai eu à traverser. Pour des raisons de santé, j’ai dû arrêter de travailler pendant près de 6 mois, ce qui a été un moment vraiment éprouvant pour moi. ❤️‍🩹

[...] Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir accomplir quelque chose comme ça après une année aussi difficile.

Mais ce prix me rappelle surtout une chose : à quel point la persévérance et la résilience peuvent nous surprendre. Et aujourd’hui, je suis vraiment fière de tout ce que j’ai réussi à su rmonter.

Je veux aussi dire merci du fond du cœur à mes clients pour votre confiance. Votre soutien et les relations que je crée avec vous sont la raison pour laquelle j’aime autant mon travail.

Je me sens extrêmement chanceuse de pouvoir vous accompagner dans des moments aussi importants que l’achat ou la vente d’une propriété.

Merci de faire partie de mon parcours 🩷🙏🏽 »

La fière maman a repartagé la publication de sa fille en écrivant : « BRAVO Ma belle Juliane!

Tu es la fille la plus courageuse et résiliente au monde!

Je peux pas être plus fière de toi!

C'est la meilleure, appelez-la! »

Notons que Juliane a représenté plusieurs artistes dans la vente de leur propriété, comme Anne-Élisabeth Bossé et Marie-Lyne Joncas.

Ajoutons que Juliane est la maman de l'adorable petite Amélia, que vous pouvez voir sur un tapis rouge avec sa grand-maman ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Guylaine Tremblay
Guylaine Tremblay

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