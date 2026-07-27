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La fille de Danick Martineau est née

Elle a un nom tout doux!

Image de l'article La fille de Danick Martineau est née
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'humoriste et animateur Danick Martineau a révélé sur ses réseaux sociaux que sa fille était née il y a quelques jours.

« Bienvenue à la maison Rose. 🌹💕

Arrivée comme prévue le 22 juillet. Une fille ponctuelle! », indiquait-il en accompagnement de quelques images.

Elle est absolument magnifique!

Nous félicitons de tout coeur les nouveaux parents et leur souhaitons beaucoup de bonheur avec leur poulette!

Précisons que vous pouvez voir Danick et sa conjointe Salomé relever des défis impressionnants dans la première saison de Fear Factor Célébrités.

Mentionné dans cet article

Photo de Danick Martineau
Danick Martineau

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