La fille de Danick Martineau est née

L'humoriste et animateur Danick Martineau a révélé sur ses réseaux sociaux que sa fille était née il y a quelques jours.

« Bienvenue à la maison Rose. 🌹💕

Arrivée comme prévue le 22 juillet. Une fille ponctuelle! », indiquait-il en accompagnement de quelques images.

Elle est absolument magnifique!

Nous félicitons de tout coeur les nouveaux parents et leur souhaitons beaucoup de bonheur avec leur poulette!

Précisons que vous pouvez voir Danick et sa conjointe Salomé relever des défis impressionnants dans la première saison de Fear Factor Célébrités.