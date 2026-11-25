Alors qu'on entre aujourd'hui dans la période des 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes, l'autrice-compositrice-interprète, comédienne et conférencière Judith Bérard partage un témoignage bouleversant sur ses réseaux sociaux.

Elle revient sur les années de violence conjugale qu'elle a malheureusement vécues, en présentant en photo le policier qui lui a sauvé la vie, en tendant l'oreille.

Elle écrit : « Il y a un an, j’ai donné une conférence pour raconter mon vécu. Après ma prise de parole , un homme s’approche de moi et me dit : « Judith… le gars qui t’a trouvé dans la voiture ce matin-là, c’était moi. »

Bien sûr, je ne l’avais pas reconnu. Dans l’état où j’étais en juin 2020. Je suis tombée dans ses bras en pleurant. J’ai enfin pu dire merci à celui qui avait été là quand tout s’effondrait.

Lui aussi était profondément ému. Il m’a confié : « Quand je t’ai vue, j’ai compris que ça n’allait pas. J’ai tout de suite pensé à ma mère, et je me suis dit : si c’était ma mère qui était là, qu’est-ce que je ferais ? Je ferais tout pour l’aider. »

Ces mots m’ont bouleversée. Combien la violence conjugale est bien réelle, et combien il faut des « guerriers gentils » des humains qui croient la femme qui pleure, qui tendent la main et qui posent un geste concret. Parfois, il suffit d’un seul geste d’un policier pour faire basculer une vie entière vers la lumière.

Aujourd’hui, en cette journée dédiée à la lutte contre la violence faite aux femmes, j’ai envie de rendre hommage à ces petits soldats de l’ombre. Ceux qui entrent dans les maisons quand tout est cassé, et qui aident une femme à sortir de son calvaire.

Merci à tous ces policiers et policières. Et tout particulièrement à mon ange gardien : le sergent Jean Fontaine. 🤍 »

Voyez sa publication complète ci-dessous.

Nous tenons à remercier Judith pour ce témoignage important, qui peut aider certaines personnes à s'en sortir ou à aider d'autres personnes qui en ont grandement besoin. Merci à tous ces anges qui agissent dans la pénombre pour le bien commun.

Nous en profitons pour vous partager ci-dessous des coordonnées importantes, si vous vivez de la violence ou si vous êtes témoins de violence.

Besoin d’aide ou d’écoute ?

Si vous ou un proche vivez de la violence conjugale, vous n’êtes pas seul(e). Des ressources confidentielles, gratuites et accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peuvent vous accompagner :