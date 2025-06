Kim Rusk quitte en plein milieu de sa toute dernière émission de radio à CKOI

Jeudi, Kim Rusk a quitté au beau milieu de son émission de radio (Le retour des canettes à CKOI) en direct pour aller au chevet de son papa.

Il s'agissait de la toute dernière émission puisque celle-ci n'a pas été renouvelée par la station.

L'animatrice a expliqué sa situation en direct d'un train vers Québec jeudi soir.

« J'ai un petit papa qui a besoin de sa famille proche de lui pour des raisons de santé. Alors voilà, c'est une situation d'urgence. J'avais pas le choix. »

Elle ajoute : « Je voulais juste prendre le temps de remercier tous les auditeurs qui ont été présents durant toutes ces années. Merci pour votre présence, votre amour, vos messages, votre proximité, votre gentillesse. Merci d'avoir fait de nous vos amis, en fait. »

« Merci à mes collègues encore une fois qui ont été extraordinaires. Je sais que c'est pas facile de terminer des mandats comme ça. D'autant plus quand on est une belle équipe et qu'on s'aime beaucoup. Mais bon, c'est la vie. »

« J'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup pleuré. Mais bon, je sais que plein de monde ne comprend pas. Sachez que... moi non plus. Mais c'est la vie et on se doit d'avancer », dit-elle.

À noter que l'émission Les Démones du midi, que Kim animait avec Joanie Duquette, a aussi été annulée.

Nous souhaitons à Kim du réconfort pour ces moments difficiles et espérons la revoir ou la réentendre très bientôt.