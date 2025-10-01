Kim Rusk donne des nouvelles de la santé fragile de son père, Patrick Zabé

Lundi, Kim Rusk n'était pas à son micro du BOOST à Énergie puisqu'elle a dû se rendre à Québec au chevet de son papa, qui a subi une deuxième opération.

« Honnêtement, à presque 84 ans, ça me fascine de voir à quel point mon père est fort. Il se bat pour une maladie qui est le Parkinson, mais il y a toujours de petits effets collatéraux à tout ça », disait-elle à son retour en ondes mardi.

Patrick Zabé souffre de cette maladie neurodégénérative depuis 20 ans déjà. « C'est beaucoup. C'est beaucoup pour une fin de vie, en fait. Tu ne souhaites pas ça à personne. Surtout connaissant mon père... Moi, vous me voyez, je suis une hyperactive, mais mon père, c'est le master. Mon père, c'est un projet après l'autre. Il a encore des projets dans sa tête. C'est un homme qui aurait pu avoir une très belle fin de vie, une belle vingtaine d'années, et faire plein d'affaires. Mais marcher n'est plus une option présentement non plus, depuis longtemps même. »

L'animatrice avoue avoir eu une grosse frousse ce week-end alors qu'il était sur la table d'opération. « J'avais tellement peur. J'attendais l'appel et ça a été les trois heures les plus longues de ma vie, de mon existence. Parce que c'est l'homme de ma vie, évidemment. C'est mon papa, ce n'est pas drôle. Je l'aime tellement. »

Elle ajoute : « Il devrait sortir aujourd'hui pour retourner à la maison. On va être en soins de confort pour la suite, par contre. »

Kim en a profité pour lancer des fleurs à sa belle-mère. « Sa femme Mona, qui est son extension assurément, puis c'est ce qui fait qu'il est encore en vie, c'est qu'elle est là. Elle est tellement extraordinaire, Mona. On l'aime d'amour. »

On envoie beaucoup d'amour à Patrick, Kim et toute la famille! Bon courage!