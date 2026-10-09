Kevins-Kyle Lambert réagit à sa victoire dans La Maison des vilains

Après des semaines et 10 épisodes aussi tranchants qu’exubérants, c’est ce mercredi que c’est terminé la toute première édition de La Maison des vilains. Au terme d’une chaude lutte, les vilains se sont entendus pour attribuer à Kevins-Kyle Lambert le titre de Super-vilain Ultime, lui permettant d’empocher les 25 000$ promis au vainqueur.

Beaucoup d’internautes ont pourtant stipulé en grand nombre que KK n’aurait pas dû remporter, lui qui a manipulé sans vergogne et à sa guise ses adversaires pour se hisser au sommet du jeu. Qu’à cela ne tienne, ce dernier a pu compter sur le soutien de Priscilla, qui a choisi - par contrainte, diront certains - Kevins-Kyle pour l’affronter en finale. Un choix qui aura payé pour le populaire spécialiste capillaire.

Sur ses réseaux sociaux, il a ainsi tenu à souligner sa victoire et rappeler qu’au final, l’essence de ses coups n’était que pure stratégie.

« OMG. Ça m’aura pris 20 ans, mais je l’ai, ma couronne!!! Cette aventure m’a aussi permis de faire des rencontres extraordinaires. Au milieu du chaos, il y a eu des liens sincères, des fous rires et des gens que je suis vraiment heureux d’avoir connus. @lauriedou7 , tu fais partie de ces belles rencontres que je garde précieusement. L’humour a été une grosse partie de mon jeu. Derrière mon côté exubérant, il y avait une stratégie, vous laisser croire que j’étais moins stratégique que je l’étais réellement. Je crois que ça a fonctionné… la couronne en témoigne. 👑

Merci au public qui était si bruyant derrière moi toute la saison avec leur encouragement quasiment autant que mon alarme 😅! Et désolé à tous ceux que j’ai fait chier dans la maison avec le chauffage, les odeurs de pet et mes niaiseries. Je sais, vivre avec moi, c’était une épreuve. On se fait un party pas de musique ? 🎶 Et à tous ceux qui m’ont dit que mon kit de Jésus était beau… je sais maintenant quoi penser de vos compliments! Vous m’avez vraiment fait croire que j’étais beau de même??? Je faisais quand même affaire à des vilains! Des menteries, il a fallu que j’en endure… mais celle-là, c’est assez pour remettre votre intégrité en question! 🤣

@simaaaard , @arnaud.od_officiel , @lauriedou7 et @captain_meriem Merci du fond du cœur d’avoir voté pour moi. Pour le fan #1 de la téléréalité que je suis depuis ses débuts au Québec, ça veut dire énormément. Ça me confirme que l’authenticité des relations est payante, dans le jeu comme dans la vie, malgré ma trop grande émotivité (« va pleurer ailleurs ») 😅🫣 @priscillaz_world , merci de m’avoir amené avec toi en finale. Je sais à quel point cette décision n’a pas été facile, et ton geste représente énormément pour moi. J’espère que la vie et le karma te le rendront au centuple. Tu es une personne unique qui gagne à être connue! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n’oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Au final, le gagnant est le plus gentil des vilains, car le bien l’emporte toujours sur le mal. un énorme merci à @prodjinc , @bell_francais et @cravecanadafr pour cette expérience extraordinaire!!! »

Nous tenons à féliciter KK pour sa victoire amplement méritée, qui viendra assurément lui mettre un baume après sa participation à Loft Story, 20 ans plus tôt.

Maintenant, une question se pose : aurons-nous droit à une seconde saison de cette maison du mal incarné? Ni la production ni la plateforme Crave n’ont encore statué quant à l’avenir de cette proposition décapante, où tous les coups sont permis. Quels vilains de la télé québécoise pourraient participer à cette téléréalité haute en couleur? Chose certaine, advenant une autre édition, certains ajustements devront être effectués, de l’avis du public…

D’ici là, toute la série est disponible sur Crave.