Katrine Sansregret annonce une grande nouvelle

Depuis sa remarquable participation à Star Académie, Katrine Sansregret a le vent dans les voiles, elle qui se laisse glisser sur les vagues du succès et de l'amour que lui porte le public québécois. Elle propose ainsi depuis plusieurs mois de nombreux nouveaux projets à ses fans, comme des chansons et, plus récemment, une série de spectacles.

Ce dimanche, l'artiste a cependant fait une annonce pour le moins surprenante, alors qu'elle dévoile être la nouvelle porte-parole d'un événement annuel très populaire. Sur les réseaux sociaux, on apprend effectivement que Katrine est désormais l'égérie de Secondaire en spectacle Montérégie, pour l'année en cours.

Le communiqué dévoile que Katrine « partagera son talent et sa passion avec vous tout au long des finales régionales. Non seulement elle sera juge pour évaluer vos performances, mais elle prendra aussi le temps de discuter avec vous en coulisses. »

La publication fait ensuite état des récents accomplissements de l'artiste émergente du Québec, citant notamment ses 11 millions d'écoute sur les plateformes d'écoute numériques. « Avec ses extraits MINABLE et M’ENFUIR D’ICI, Katrine a non seulement dominé les classements québécois et francophones, mais elle a également fait une percée remarquée au Canada anglais, entrant notamment au Billboard Hot 100 » précise-t-on. « Alors que 2025 s’achève en consacrant Katrine comme une figure incontournable de la scène musicale québécoise, l’année 2026 s’annonce tout aussi prometteuse.

Nous avons hâte de la voir briller sur scène et de vous voir partager des moments uniques avec elle lors des finales régionales! »

Découvrez la publication complète ci-dessous, avec la photo qui accompagne l'annonce.

Ces dernières semaines, Katrine a annoncé la venue prochaine d'une série de spectacles, qui rencontre déjà un beau succès dans la vente des billets. Vous pouvez réserver une place sur le site officiel de la chanteuse ici.