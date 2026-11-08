Karine St-Michel d'OD livre un bouleversant récit sur le décès de son enfant

Il y a quelques semaines, l'ex-candidate d'Occupation Double Bali Karine St-Michel annonçait une déchirante nouvelle à ses abonnés, le décès de son bébé, alors qu'elle était encore enceinte de lui.

« Le plus grand amour de notre vie est né mardi le 1er septembre à 20:54, précisait-elle. Charles pèse 7lbs, mesure 52cm. Le plus magnifique des bébés. Il n'a aucune anomalie. Il était parfait, prêt à vivre », concluait-elle, face à l'impensable.

Aujourd'hui, les jours ont passé, mais la douleur, elle, est toujours aussi vive. Dans une touchante série de trois vidéos partagées sur ses réseaux sociaux, elle s'est exprimée sur son récit d'accouchement.

« Le soir, quand je reviens à la maison, je commence à être extrêmement fatiguée. Finalement, je me lève et il est rendu peut-être neuf heures, et je me dis : "Bon, mon Dieu, j'ai dormi presque 12 heures, c'est fou, j'étais vraiment fatiguée." Puis, je me suis pas beaucoup réveillée pendant la nuit, normalement je me réveille beaucoup, et à chaque fois que je me réveillais, le bébé bougeait. Et là, [...] mon bébé ne bougeait pas. »

Prise d'une vive émotion, elle essuie quelques larmes avant de poursuivre, expliquant ce qui s'est passé au moment de son arrivée à l'hôpital.

« Quand j'arrive à l'hôpital, elle met le monitoring et elle ne trouve pas le coeur. Elle va chercher une autre machine et elle ne le trouve pas. Elle va chercher une autre infirmière, l'autre infirmière arrive, elle ne le trouve pas non plus. [...] On pense toujours que ce genre de situation n’arrive qu’aux autres. C’est ce que je pensais. Je pensais que les statistiques ne me concernaient pas parce que j’avais une grossesse sans complications, avec un bébé en parfaite santé. Mon bébé était tellement vigoureux, il bougeait sans arrêt. Je me disais que j’étais épargnée. »

Nous vous invitons cordialement à visionner ces capsules poignantes, qui sont aussi informatives qu'émouvantes. Nous saluons le grand courage dont fait preuve Karine au fil de cette douloureuse épreuve, et sommes convaincus qu'elle s'avérera inspirante pour celles touchées de près ou de loin par une situation similaire.