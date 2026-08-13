La comédienne Juliette Gosselin a récemment donné naissance à la petite Lucie dans « des circonstances insensées ».

« En allant faire des courses pour la valise d’hôpital (quelle ironie!), on a été victimes d’un accident de la route. Mon placenta s’est décollé sous la force de l’impact et j’ai dû subir une césarienne d’urgence », racontait-elle sur ses réseaux sociaux il y a trois semaines. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Maman, papa et bébé vont bien.

Elle a révélé cette semaine des images du résultat des travaux chez elle.

« Nouveau-né, nouvelle vie, nouveau nid. 🪺

Quelle chance d’être aussi bien chez soi. Chantier terminé juste à temps pour qu’on s’y dépose tout doucement en apprivoisant notre quotidien à trois (... quatre 🐕)

Je suis tellement fière du résultat, on dirait que cette cuisine a toujours été là. Des rénovations dans le respect de l'époque et du cachet original, en apportant de nettes améliorations au niveau de la fonctionnalité et de la qualité des matériaux. On a eu la chance de pouvoir compter sur des alliés qui ont livré le décor de nos rêves dans un temps record 💫 », indiquait-elle, fière.

Voyez les photos de la transformation des différentes pièces de sa nouvelle maison ci-dessous.

Précisons que Juliette Gosselin a réalisé la deuxième saison de la série Ils vécurent heureux enceinte jusqu'aux yeux. « Merci à la gang d'amour de Passez Go d'avoir accueilli la nouvelle de ma grossesse avec autant de joie, de souplesse et d'écoute. Merci de m'avoir permis de choisir de tourner jusqu'à tard parce que je m'en sentais capable, j'ai ADORÉ tourner enceinte, c'était extra spécial », indiquait-elle récemment. La seconde mouture de la série sera offerte sur Crave au mois d'octobre.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à Juliette, son conjoint et son bébé dans ce nouveau nid, somptueux!