Julien Lacroix s'adresse au public : il veut revenir à l'avant-scène

Un an et demi après la publication de l'article-choc sur Julien Lacroix concernant des allégations d'inconduites sexuelles, l'humoriste décide de sortir de l'ombre et partage ses réflexions sur sa démarche avec une journaliste du Devoir.

Il explique ainsi pourquoi il a décidé de parler : « Il y a plusieurs raisons. Premièrement, entre temps, j'ai eu un petit garçon. J'étais dans une drôle d'émotion depuis quelque temps. La tristesse a été présente, mais à un moment donné la colère montait et de l'amertume et je n'ai pas envie d'être dans cette énergie-là. Je ne suis pas quelqu'un qui est en colère dans la vie, je ne suis pas quelqu'un de fâché. J'avais envie que c'était possible de mettre un genou à terre et de s'excuser, puis de se retrousser les manches et d'avancer. Ça fait partie de ma démarche. J'ai été pas mal humilié et j'ai honte, mais j'ai envie de recommencer à marcher la tête haute. »

Julien Lacroix affirme vouloir reprendre le boulot. « Je suis un artiste qui n'a jamais arrêté d'écrire. C'est quelque chose sur lequel je me suis accroché pendant un an et demi. L'art, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon équilibre de vie. [...] Je sais que oui, je veux recommencer à travailler, je ne sais pas sous quelle forme encore. »

Travailler loin des projecteurs n'est pas une option pour l'humoriste. « Pendant un an, oui, je ne suis dit : "fuck off", mais ça fait tellement partie de moi, il y a un équilibre en moi qui manque. Je me suis beaucoup attaché à : "il faut que ça serve à quelque chose tout ça". Je ne peux pas vivre ça, recevoir ça, avoir fait de la peine à du monde, avoir brusqué des gens, faire vivre ça à ma famille, sans m'accrocher à "faut que ça serve à quelque chose". »

Le Devoir a donné la parole aux victimes de l'humoriste, qui ont une opinion très partagée sur cette entrevue.

Geneviève Morin, l'ex-conjointe de Julien Lacroix, dit, entre autres, ceci : « S’il parle surtout de son problème d’alcoolisme, j’estime que je n’ai pas grand-chose à dire sur son retour. Aucune des femmes qu’il dit avoir contactées n’a voulu lui parler ou le rencontrer. Lui, il se sent prêt, il décide qu’il est prêt et il dit au Québec “soyez prêt, je reviens”. Ça se peut que oui [le Québec soit prêt], mais ça se peut que non. »

Kamélia Chartrand, qui accuse l'humoriste d'une relation sexuelle non consentante en 2010, indique, pour sa part, ceci : « Pourquoi 45 minutes? Ça donne l’impression qu’il vaut plus que moi, que c’est quelqu’un qui n’est pas dangereux, qu’il a tout perdu et moi je suis juste la nobody à qui c’est arrivé. »

« Je veux des excuses écrites et la paix. Et la paix, c’est aussi de savoir que je peux ouvrir la télé sans voir son visage et me retraumatiser pour une énième fois », ajoute-t-elle.

