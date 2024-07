Julie St-Pierre partage de mignonnes images de son bébé

La sympathique animatrice et chanteuse Julie St-Pierre partage avec vulnérabilité la nostalgie qui l'habite alors que son nouveau-né vit ses premiers moments de vie. En effet, la maman de trois a décidé qu'il serait le dernier enfant et ainsi, elle savoure chaque instant. Quelques semaines après son accouchement, l'animatrice expliquait qu'elle vit cette rencontre comme « une série de petits deuils. Ces petits pieds qui ont déjà grandi, les vêtements nouveau-né déjà rangés, les couches NB qui ne font plus… Ça me rend déjà nostalgique. 🥹»

Sur ses médias sociaux, elle partage un mignon concept, un « décompte des derniers mensiversaires… ». Chaque mois, elle publie une série de clichés du petit Giulio Vinci qui célèbre un mois de plus sur la terre. Voyez les images en question de l'enfant, qui tient une affichette avec son âge, dans les publications ci-bas. Il est touchant de voir la fière maman de 38 ans partager ses réflexions débordantes d'amour à travers ces images qu'elle appelle « variation d'un même thème ». C'est surtout très attendrissant de voir le poupon grandir si vite, même si la maman cache son visage pour conserver un peu d'intimité. Oui, les dernières premières fois sont des moments à savourer!

En espérant retrouver Julie St-Pierre à son micro de 107.3 Rouge après son congé de maternité!