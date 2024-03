Julie Snyder rend hommage à une artiste qui n'est plus

Nous apprenions récemment, via La Presse Canadienne, le décès de la chanteuse québécoise Émmanuëlle le 3 mars dernier à 81 ans.

Celle-ci a connu un vif succès dans les années 1970 et 1980, avec des pièces écrites par Stéphane Venne. C'est d'ailleurs à elle que nous en devons des chansons comme « Le monde à l'envers » ou encore, « Et c'est pas fini », le titre repris par Star Académie il y a plus de vingt ans. La productrice et animatrice Julie Snyder lui rendait d'ailleurs un dernier hommage, sur les médias sociaux ce jeudi soir.

« Chère Emmanuelle, tu nous as quittés mais je me rappelle de ta performance @staracademietva en 2003.

Dans les années 70 tu raisonnais déjà dans nos oreilles et nos coeurs. Mes pensées à tes proches et au génial auteur-compositeur d' "Et c'est pas fini" mon cher ami Stéphane Venne. »

Voyez l'extrait vidéo souvenir partagé par Julie ci-dessous.