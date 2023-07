Julie Snyder dit vouloir prendre action contre une compagnie : voici pourquoi

Jeudi, Julie Snyder a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de mettre en garde ses fans contre une entreprise qui utilise son image afin de vendre des produits amaigrissants.

« Vous êtes plusieurs à me demander si je mange des gummies keto pour maigrir », dit-elle d'abord dans une vidéo, sur laquelle on peut lire : « information importante ».

« Il y a une marque, je veux même pas la nommer, qui utilise mon nom, mon image, pour dire que je perds du poids avec ça : c'est faux. Je n'ai jamais manger de gummies de cette patente à gosse-là, je ne sais pas ce que c'est, c'est illégal, et on va prendre les moyens contre cette compagnie qui fait de la fausse représentation, de la fausse publicité. C'est un gros mensonge », ajoute-t-elle.

La productrice et animatrice n'est pas la seule personnalité québécoise à être victime de ce genre d'imposture sur le web. Nathalie Simard avait aussi dénoncé la situation.

On lui souhaite que ses démarches portent fruit, et qu'elle puisse contrer cette désinformation malveillante et peut-être, du même coup, aider d'autres vedettes féminines victimes des mêmes leurres.