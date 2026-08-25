Julie-Pier d'OD Chypre ne pense pas écouter OD Panama : voici pourquoi

Julie-Pier Letarte, qui a remporté le prix du public à OD Chypre l'an passé, était chroniqueuse à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément tout l'été.

Lors de sa dernière présence à l'émission, l'animateur Phil Roy lui a demandé si elle avait l'intention d'écouter Occupation Double cette année.

« Je ne pense pas, honnêtement », dit-elle d'abord.

« Je ne pense pas, parce qu'on dirait que ça me ramène à une place sombre », ajoute-t-elle à la blague. « Non, pas une place sombre, mais on dirait que, je ne sais pas, je suis comme... Je veux passer un peu à autre chose aussi, pis on dirait que ça me ramène à des souvenirs de l'année passée, et tout. »

Elle poursuit : « Mais en même temps, je me dis, c'est parce que c'est tellement bon à chaque année Occupation Double... Je vais voir les extraits, puis là, tout le monde va en parler et tout le monde va s'attendre que je l'écoute vu que je l'ai fait. Fait que là, je vais vouloir l'écouter. Tu comprends? »

« Mais, déjà, je suis trop impliquée », enchaîne-t-elle. « Les portraits des candidats sont sortis, puis les gens sont comme : "elle, elle a l'air d'une nounoune". Oui, mais c'est genre une hygiéniste dentaire qui n'a jamais été devant la caméra de sa vie. [...] Mais tout le monde a l'air con, là, même moi j'avais l'air con[ne]. »

« Ce que tu dis, c'est que tu ne peux plus juste le regarder comme un spectateur, comme nous, on le fait. Tu es trop impliquée? », l'interpelle Léa Stréliski.

« Oui, c'est ça », répond-elle. « Puis, une chose que je voudrais faire, c'est les candidats qui vont sortir, c'est très dur de sortir d'Occupation Double, parce qu'il y a beaucoup de semaines où est-ce qu'on ne fait rien, pis là, on sort pis on a plein d'attention. Fait que moi, je m'engage à écrire aux [...] candidates quand elles vont sortir, pour dire comme : "Hey, si jamais tu as besoin de parler, je comprends ce que tu vis". »

Même si elle n'a pas l'intention de regarder OD Panama pour le moment, gageons que sa curiosité l'emportera!

OD Panama débute officiellement le dimanche 6 septembre à 18 h 30.