Julie Perreault aborde sa relation de couple avec Stéphane Rousseau pour la première fois

Jeudi soir, à Sucré salé, Mélanie Maynard recevait Julie Perreault. Rapidement, l'animatrice a adressé l'éléphant dans la pièce : le nouveau couple que forme la comédienne avec Stéphane Rousseau.

Rappelons que l'annonce a été faite sur les réseaux sociaux des deux principaux intéressés via une petite vidéo mignonne. Voyez une image ici.

« La vérité c'est qu'il est arrivé cette rencontre-là qui est vraiment une merveille dans nos vies, mais là, il y avait trop de rumeurs, ça allait sortir, on ne voulait pas que ça sorte tout croche, on a décidé de l'annoncer seuls », indique l'actrice à Mélanie.

« Tranquillement, on est arrivés avec cette idée-là et finalement : grosse prod. Stéphane a fait les dessins en 48 heures, on a écrit le texte et on est rentrés en studio. Mon fils a fait la musique. Je sais que c'est niaiseux, mais on a eu tellement de fun à faire ça. Donc, depuis, on est ben libérés de ça. »

Elle ajoute : « J'ai toujours été très réservée sur ma vie privée, mais finalement ça ne marche pas plus, parce que quand tu es réservée, tout sort. On dirait que je m'en fous un peu maintenant ».

Julie Perreault réalisera bientôt la série L'appel et on pourra voir Stéphane Rousseau dans STAT dès septembre.