Julie du Page dénonce une situation inacceptable liée à son âge

Cette semaine, c'était au tour de la comédienne Julie du Page de se prêter à l'exercice d'Ouvre ton jeu, le populaire balado de Marie-Claude Barrette. D'entrée de jeu, il est à préciser que le rendez-vous hebdomadaire permet à tout coup aux personnalités connues de se dévoiler sans filtre, révélant plus souvent qu'autrement des parcelles de vie tantôt professionnelles, tantôt personnelles, mais toujours pertinentes.

C'est en ce sens que Julie s'est ouverte avec franchise et sincérité sur des critiques reçues au cours de sa carrière, concernant son âge. Elle en profite au passage pour dénoncer certains décideurs de l'industrie, qui lui ont dit qu'elle ne pourrait bientôt plus exercer son métier.

« Ça, ça m'a toujours bien fatiguée, cette espèce de côté intemporel. On n'a pas d'âge. C'est-tu fatigant? C'est fatigant! Moi, j'ai l'âge que j'ai et je suis fière de l'avoir, parce que cet âge-là vient avec un bagage d'expérience, un bagage d'erreurs, un bagage de recul, d'introspection, de bons coups, de mauvais coups. Malgré les choses qu'on peut me reprocher, moi, je vous ouvre qui je suis, puis je vous dis que c'est vrai! Mais les gens qui ont dénoncé ça, figure-toi, c'est des gens de l'industrie, qui me disaient : "Eh boboy! Tu vas te tirer dans le pied, toi! T'as annoncé ton âge, tu ne travailleras plus jamais! »

On salue cette prise de parole nécessaire de la part de Julie du Page, qui dépeint une situation n'ayant aucune raison d'être dans le milieu artistique québécois. Si l'âge a longtemps eu une connotation négative pour les femmes de l'industrie, on ne peut qu'espérer voir la situation s'améliorer, et ainsi voir des femmes de tous les âges dans nos télés.

Rappelons au passage que l'animatrice du balado, Marie-Claude Barrette, a récemment assisté au mariage de son fils avec un look de rêve. C'est à voir ici.