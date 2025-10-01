Julie Drolet donne des nouvelle de sa santé et livre un témoignage bouleversant qu'il faut lire

Mardi, la lectrice de nouvelles Julie Drolet a livré un témoignage poignant sur sa dernière année de vie qui a été parsemé d'embûches, de réalisations et d'apprentissages.

« J'avais pris congé le jour de ma fête, il y a un an, le 30 septembre 2024, pour aller passer cette mammographie que je repoussais par manque de temps. C'était l'époque où je travaillais vraiment beaucoup. Peut-être trop », dit-elle d'abord.

Julie possède une plume juste et tranchante qui nous propulse dans son parcours vers la guérison.

« J'ai été en arrêt de travail, je le suis toujours. J'ai eu le temps de réfléchir. Sur ma vie. Sur ma mort. Sur mes liens. Sur ce qui m'anime et me motive. Sur ce qui compte vraiment. Sur ce qu'il reste de nous quand on disparait, sur ce que je veux transmettre comme valeurs. C'était l'étape bilan de vie.

Et j'ai appris à vivre avec les petits deuils.

La privation de mon travail, la perte de mes cheveux, de mes cils de mes sourcils, la fatigue terrassante, c'était comme disparaître peu à peu. Être effacée. Perdre mon identité. Perdre des années de vie et me sentir propulsée trop vite dans la vieillesse. C'est ça aussi, la maladie. C'est très déstabilisant. C'est une crise d'identité. On n'arrive plus à trouver le fond pour se donner un élan vers le haut. On coule... »

Elle explique avoir trouvé comment occuper son temps.

« J'avais du temps. C'est le seul luxe qui me restait. Je me suis plongée dans la lecture des journaux. Je trouvais des textes intéressants, des perspectives qui amènent à réfléchir autrement. Peu à peu, j'ai partagé ces textes et c'est ainsi que j'ai commencé à préparer cette revue de presse qui est devenue quotidienne. Peu à peu, des gens l'ont découverte, s'en sont parlés, et soudain des milliers de personnes s'y sont abonnées. Elles sont maintenant plus de 38 000... 38 000 raisons de me lever le matin et "me mettre au travail", du creux de mon lit, dans mon divan, à la table de la salle à manger, et lire, traduire, mettre en ligne... Cela m'a permis de regarder ailleurs que dans mon tourment intérieur. »

Elle donne finalement des nouvelles récentes de sa santé : « Mon aventure n'est pas terminée mais je vais de mieux en mieux. Il me semble que le pire est derrière moi. J'ai reçu le dernier traitement de radiothérapie vendredi dernier. Il reste encore du chemin mais je crois que je peux espérer de bonnes nouvelles et un retour au travail dans quelque temps. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai des certitudes. »

Lisez son texte complet, poignant du début à la fin, ci-dessous.