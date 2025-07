Josélito Michaud encense Jean-Sébastien Girard

Dimanche, à son émission JS Tendresse sur ICI Première, Jean-Sébastien Girard recevait la chanteuse Véronique Béliveau.

L'amoureux de cette dernière, Josélito Michaud, était très admiratif du talent d'intervieweur de l'animateur. « [...] ils ont revisité les points saillants de son parcours musical. C’était juste délicieux », dit-il.

Comme Josélito a pris l'habitude de faire des hommages à certaines personnalités sur ses réseaux sociaux (ce qu'on apprécie énormément puisque, disons-le, il y a davantage de dénigrements que d'éloges sur Facebook), l'imprésario a décidé de lancer, cette fois, des fleurs à Jean-Sébastien Girard.

« Il a été mon recherchiste à une certaine époque alors qu’étais à la radio. Il y a chez lui un amour réel de la chose artistique et culturelle. Il a un appétit dévorant de ce qui se fait ici. Il éprouve une nostalgie avouée et assumée pour ce qui a existé et qui tente vivant alors que certains ne souviennent plus et que c’est la devise du Québec. Personne d’autre que lui ne le fais vraiment sauf notre amie Véro.

Jean-Sébastien Girard est doté d’un humour teinté d’une pointe d’ironie et de sacasme, qui en dérange certains. Pourtant, c’est un hypersensible qui s’intéresse vraiment à l’autre et qui manque cruellement de confiance en lui malgré les apparences.

Il se définit comme un hypocondriaque. Il aime sa mère plus que tout au monde.

Il a fait ses classes avec brio avec la Soirée est encore jeune. Il a osé la scène avec un spectacle poignant. Il a fait une première tentative à la télé avec Votre beau programme, et voilà, qu’il connaît enfin son heure de gloire autant à la radio qu’à la télé. Alors que ce n’était prévu au programme qu’il prenne les reines de deux émissions présentées par Jean-Philippe Wauthier, qui a dû déclarer forfait pour quelque temps. Le temps de se réparer. Pour de bon », écrivait-il dimanche.

Il termine en disant : « Jean-Sébastien Girard mérite sa place parce qu’il apporte une singularité, la tienne. »

Il faut dire que Jean-Sébastien reçoit des compliments de toute part depuis qu'il a annoncé reprendre le flambeau de Jean-Philippe à Bonsoir bonsoir pour le reste de l'été. Véronique Cloutier, qui l'avait choisi comme sidekick à Votre beau programme en 2017 l'a aussi applaudi pour son travail acharné sur ses réseaux sociaux récemment.

Sans aucun doute, Jean-Sébastien Girard mérite l'encensement que lui réserve la colonie artistique ces jours-ci.