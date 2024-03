Josélito Michaud dévoile son nouveau projet

Samedi, sur ses réseaux sociaux, Josélito Michaud annonçait les détails de son nouveau projet.

L'auteur et animateur se lancera dans le médium le plus populaire ces dernières années : le balado.

« J’irai à la rencontre de personnalités du milieu artistique, du sport et de la politique, ici comme ailleurs, dont la vie est intrigante et d’inconnus d’exception dont l’histoire fascine.

Avec ma caméra, ma voix va vous guider vers des lieux d’ordinaire réservés aux initiés et aux intimes. Je vais porter un regard curieux, observateur et parfois indiscret. Je vais poser des questions précises sur un sujet donné. Je vais même me permettre d’aborder certains tabous pour mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. »

L'entrevue sera lancée toujours avec la même phrase : « Je ne voudrais pas être indiscret ». Il s'agit d'ailleurs du titre de son balado.

« Sans ambages, je vais entrer dans le vif des sujets qui me préoccupent et me touchent », dit-il. « Des milliers d’entrevues au compteur, j’avais envie d’un nouveau défi. »

Les entrevues, sans montage, dureront une trentaine de minutes et seront disponibles sur toutes les plateformes numériques, gratuitement.

Comme Marie-Claude Barrette obtient un succès considérable avec son podcast « Ouvre ton jeu », nul doute que Josélito Michaud saura rejoindre, lui aussi, son public à travers ce canal moderne.