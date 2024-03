Josée Lavigueur dénonce une situation : « Ça ressemble à du harcèlement! »

Ce week-end, sur les réseaux sociaux, Josée Lavigueur a partagé une vidéo dans laquelle elle explique qu'une internaute agit de façon inappropriée à son égard depuis « pratiquement un an ».

« Ça ressemble à du harcèlement! J’en ai assez 😫 », écrit-elle dans la publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

« Elle m'écrit au moins une fois par deux semaines », dit-elle dans la vidéo. « Elle est abonnée à autre chose, je ne sais pas quoi, je ne veux pas le savoir, mais ce n'est pas Ma Zone Fit [la plateforme d'entraînement web de Josée Lavigueur]. Elle n'arrête pas de m'envoyer des trucs pas fins, des critiques. »

La conférencière et professionnelle de conditionnement physique explique que la dame en question lui reproche de ne pas être en mesure de comprendre et de guider les obèses parce qu'elle n'a jamais été, elle-même, obèse.

« Ce que les gens doivent comprendre et que la plupart comprennent en fait, c'est que quand on a étudié là-dedans, on a étudié en santé. Les kin, les éducateurs physiques, on sait comment vous conseiller même si on n'a jamais été obèses ou eu des problèmes de diabètes, peu importe. »

Elle termine sa vidéo en disant qu'elle va bloquer l'internaute insistante, ce qu'elle se retenait de faire jusqu'ici.