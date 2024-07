Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard posent avec leur grande fille

L'animatrice et conférencière Josée Boudreault et son conjoint, le concepteur et scripteur Louis-Philippe Rivard, ont récemment participé à une activité chère au coeur de leur fille cadette Flavie, l'équitation.

La fière maman écrit : « Ce matin nous avons fait une merveilleuse randonnée menée par notre Flavie. Flavie prend des cours d’équitation depuis 3 ans et elle passe une grande partie de l’été au Ranch Liberté à St-Roch-Sur-Richelieu près de Sorel, son endroit préféré.

Dans le bois, il faisait frais on était vraiment bien.

J’ai adoré ! »

Voyez les images de leur randonnée ci-dessous.

Flavie est maintenant âgée de 13 ans. Josée et Louis-Philippe sont également les parents d'Annabelle, qui a trois ans de plus que sa soeur. Voyez une photo récente de cette dernière dans la seconde publication au bas de l'article (3e photo du carrousel).

À noter que Josée Boudreault est aussi maman d'une autre fille de 23 ans prénommée Chloé.