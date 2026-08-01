Jonathan Roberge victime d'un incident sur la route

Cette semaine, l'humoriste et animateur Jonathan Roberge a été victime d'une situation peu agréable sur la route, alors qu'il était en moto. En effet, ce dernier a partagé une série de stories sur Instagram, où on comprend que la CAA a été appelée en renfort afin de juguler la panne. Les choses ne se sont toutefois par déroulées comme prévu...

Au fil des images partagées, on devine que Jonathan a dû attendre de longues heures avant que l'équipe ne se rende sur le terrain. Il indique, visiblement exaspéré :

« J'ai appelé à 13:00. On s'est parlé 4 fois au téléphone depuis en plus de ces textos. « C'est en chemin monsieur...» Ils partent d'où, Oslo ? Content qu'il ne fasse pas -20. Il y a pire je sais... Namaste »

À 18 h, soit près de cinq heures plus tard, une remorqueuse est arrivée pour aider Jonathan, qui était depuis coincé dans un stationnement au Mont St-Hilaire. Ainsi, tout est bien qui finit bien, reste que cet incident restera certainement gravé bien longtemps dans la mémoire de l'humoriste chouchou!

Nous pouvons d'ailleurs voir Jonathan Roberge dans le spectacle « La pièce qui tourne mal », où il incarne le rôle de Trevor. Dans cette pièce de théâtre, dirigée par André Robitaille, un meurtre a eu lieu dans un manoir de campagne, et un inspecteur est chargé de l’affaire afin de trouver le coupable. Or, quand l'intrigue est confiée aux comédiens maladroits de la Cornley Drama Society, tout ce qui peut mal tourner… tourne mal!

On vous invite à découvrir nos impressions ici.