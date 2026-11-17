En mai 2026, Jonathan Roberge a perdu son fils aîné, Xavier, alors qu'il n'avait que 17 ans. Celui-ci est décédé après s'être battu contre un cancer du cerveau qui avait été diagnostiqué 7 ans auparavant. En cette journée nationale du deuil, le père endeuillé a livré sur ses réseaux sociaux un message poignant à tous les parents qui ont vécu, comme lui, cette douloureuse épreuve.

« À tous les parents endeuillés, en cette Journée nationale du deuil, je pense à vous, je pense à eux. Je n’ai pas la prétention de connaître l’échelle de douleur de tous les drames que les humains peuvent traverser. Mais je sais que celui du deuil à la suite de la perte d’un enfant est, de loin, la chose la plus souffrante que j’ai vécue en 43 ans d’existence. »

Il a ainsi ouvert son coeur en parlant de son quotidien sans son fils, avec beaucoup de vulnérabilité.

« Il y a des jours où je me lève et où je suis fonctionnel. Je travaille et je réussis même à avoir du plaisir. Mais il suffit d’une odeur, d’un mot ou d’une chanson pour que mon ventre se torde, que ma tête tourne et que les larmes cherchent à sortir. »

Il y a des jours où ma rage me donne des vertiges face à cette injustice d’avoir perdu cet être si bon et si doux.

L'humoriste et animateur a même confié qu'il allait poursuivre le combat de son enfant contre cette terrible maladie qui le lui a arraché. « Je n’ai aucun coupable, outre l’asti de cancer, sur qui jeter mon dévolu. Cette bête, un jour, je lui couperai la tête. »

Le combat de Xa n’est pas terminé.

Nous tenons à offrir notre soutien à Jonathan et sa famille, ainsi qu'à tous les parents dans la même situation. Nous sommes de tout coeur avec vous. Vous pouvez lire la publication Facebook de Jonathan ci-bas.

« Personne ne sait vraiment comment gérer le deuil d’un enfant. Moi le premier.

Nommons leurs noms.

Parlons d’eux.

Gardons leur mémoire vivante.

Sans pour autant faire du surplace dans ce manège de marde, soulignons leur court passage dans nos vies.

En cette Journée nationale du deuil, je pense à vous, je pense à eux. Gros hug. »