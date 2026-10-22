Jérémy, le policier d'OD Panama, répond aux rumeurs concernant son emploi

Un policier à OD Panama, on peut dire que cela a fait jaser la toile.

Jérémy Thibodeau est arrivé dans la dernière vague de nouveaux candidats et il a fait l'objet de plusieurs rumeurs au fil de la saison.

Certains laissaient entendre qu'il avait démissionné, d'autres qu'il avait été congédié.

Ainsi, quelques jours après son retour au Québec, il a décidé de faire une vidéo, que vous pouvez voir au bas de l'article, pour mettre les choses au clair.

Il s'est filmé en direction du poste pour aller saluer ses collègues, alors qu'il est toujours en congé pour quelques semaines, ayant été éliminé plus tôt que prévu.

« J'ai toujours une job », a-t-il mentionné, clouant le bec aux mauvaises langues.

Précisons que, si Jérémy a vécu une expérience plutôt positive avec la téléréalité, ce ne sont pas tous les policiers qui ont le même accueil. En 2025, l'Américain Sean Reifel a été au coeur d'une polémique après avoir participé à la huitième saison de Love Island. Le maire de la ville où il travaillait en Pennsylvanie se disait déçu que l'argent des contribuables ait servi à former un agent qui a démissionné après seulement neuf mois pour participer à une téléréalité. Sean stipulait dans les pages du magazine People qu'il n'avait pas formellement démissionné, mais cette situation ne lui a pas donné envie de retourner dans les forces de l'ordre.

Précisons que ce n'est pas le seul candidat avec une carrière, disons, de "prestige" qui participe à OD. Le médecin Sami Benlamlih avait étonné tout le monde en 2023 en s'inscrivant à OD Andalousie. Il a même été de la distribution d'OD Tentations au soleil ensuite.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30.