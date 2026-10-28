Jérémy aborde un aspect rarement discuté de la vie à OD

Le policier Jérémy partage plusieurs détails de son aventure à Occupation Double avec ses abonnés depuis son retour au Québec.

Récemment, il a expliqué pourquoi il avait pris du poids lors de son séjour au Panama.

« J'ai pris 10 livres à OD. J'allais là en me disant genre : "je vais bien manger, je vais m'entraîner à tous les jours..." J'ai rêvé en couleur. On avait un gym, c'était cool, ça faisait la job, mais s'entraîner à 40 dehors, les poids de 50 livres, on dirait qu'ils pesaient genre 90 livres. Pis ben, la bouffe, on n'en parlera pas. Les deux premières journées, je mangeais bien. Pis après ça, ben, je me faisais des bols de chipits. Fait que je prenais des bols, je me mettais du lait dedans, pis je mettais des pépites de chocolat, pis c'était ça, mes desserts », explique-t-il sur ses réseaux sociaux.

« Ça m'est même arrivé de déjeuner en prenant un pita, je mets des pépites de chocolat dedans, je mets ça dans le micro-ondes, pis c'était ça, mon déjeuner. Aussi, c'est que dans la maison des exclus, dans les villas, il n'y a pas de gym. Fait que t'es là trois semaines, un mois, là, tabarnouche, tes pépites de chocolat pis tes chips, elles ont le temps de se mettre dans ta beds [bedaine]. »

Il ajoute : « C'est drôle parce que, moi pis Reb, on était ensemble dans la maison des exclus, puis à chaque soir, on était comme : "OK, demain, on part ça, on se reprend en main, on va bien manger. Première affaire qu'on faisait le soir, on mangeait de la merde. »

Plusieurs anciens candidats d'OD abondent dans le même sens. Cindy dit : « Same 😂 Je pense que j’ai pris 25lbs 😭😭 », alors qu'Alex d'OD Mexique mentionne : « Mon gars je te garantis que c’est pas à OD qu’on fait des gains, je suis bien placé pour le savoir! Stress dans le tapis, manque de sommeil, manque de routine, bouffe à volonté, Bref je te feel! L’important c’est le comeback après 💪🏽 ».

Puis, NicLaf, le conjoint de Claudie Mercier, lui dit, de son côté : « Let’s gooo back on track 🙌 ».

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.