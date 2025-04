Jeff Boudreault répond avec éclat à un commentaire méprisant

Jeff Boudreault, un comédien bien connu mais aussi un candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Brome—Missisquoi, a récemment reçu un message méprisant sur les réseaux sociaux et a décidé de lui répondre dans une publication qui a eu un effet boeuf au sein de la colonie artistique.

« Une dame m’a écrit: « …vous autres, les criss d’artisss, qui servez à rien, vous êtes tous pour le Bloc… » et bla bla bla et bla bla bla…

Je vous répondrai calmement et simplement . Madame, « les criss d’artisss » c’est Marie Laberge que vous lisez paisiblement sur la plage. C’est Jean-Pierre Ferland qui vous chante "Une chance qu’on ça" à votre mariage. C’est Vincent Vallières qui chante "On va s’aimer encore" à votre 50ieme anniversaire de ce dit mariage . Et ce sera Fred Pellerin qui vous chantera "Je m’envollerai" lors de votre dernier tour de piste. Ou encore Ariane, Luce et Garou qui vous feront danser lors d’une fête.

« Les criss d’artisss » ce sont eux qui un 20 mars 1995 ont rassemblé 4 098 000 Québécois devant leur petit écran. Ce sont des Denis, Céline et un Cirque hautement impressionnant qui nous représentent fièrement à l’international.

Ce sont Michel-Marc, Anaïs et Fanny qui vous feront rire, pleurer et vous remettront en question lors d’une soirée au théâtre.

Ce sont une multitude d’humoristes qui vous remontent le moral en ces temps plus difficiles.

C’est une Brigitte Lafleur qui agrémentera votre salon avec une de ses magnifiques toiles… »

Il termine en disant : « Le but de ce message n’est pas d’être vaniteux mais bien de vous démontrer que nous sommes un maillons de la chaîne économique et nous contribuons comme bien des secteurs à rendre le Québec plus prospère.

Artistes, soyez fiers et continuez de vous tenir debout. ⚜️❤️ »

Plusieurs artistes de différents domaines ont partagé sa publication, dont l'acteur Vincent Leclerc.

« Qu’on ait les mêmes allégeances politiques ou non….

J’aime bien cette réponse de Jeff Boudreault à une dame, qui encore une fois, nous ramène le vieux cliché…. », écrit-il.

Lisez son message complet ci-dessous.