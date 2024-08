Jean-Sébastien Girard lance un cri du coeur pour joindre Céline Dion

Comme plusieurs d'entre nous, l'animateur et chroniqueur Jean-Sébastien Girard est un grand fan de Céline Dion.

Mardi, il a publié un message sur ses réseaux sociaux en espérant que celui-ci se rende jusqu'à Las Vegas.

« Chère Céline! Je suis votre plus grand fan depuis 1981, et c’est prouvé! Je vous ai offert des fleurs après votre spectacle Incognito, en 1988, et on s’est rencontrés en 1991 lors du souper annuel de votre fan club! J’ai grandi et je suis devenu animateur à Radio-Canada… Le 18 août, on souligne à JS Tendresse les 40 ans de votre interprétation d’Une colombe devant le pape. Ce serait mon rêve de réaliser une entrevue téléphonique avec vous pour évoquer ce moment historique! Au moment qui vous convient! Merci Céline… 32 ans sans se parler, c’est beaucoup trop! »

Il encourage ses fans à partager massivement la publication afin qu'internet fasse son oeuvre et que Céline accepte de lui parler.

On sait que la chanteuse accorde très peu d'entrevues, mais... les miracles existent, du moins, c'est ce qu'on lui souhaite du fond du coeur!

Notons que JS Tendresse est une émission d'ICI Première lors de laquelle, pendant deux heures, Jean-Sébastien fait entendre des chansons qui ont atteint le sommet des palmarès et propose des entrevues souvent sous le signe de la nostalgie. Il va aussi à la pêche aux anecdotes savoureuses auprès de ceux et celles qui ont marqué le showbiz des 40 dernières années.