Jean-Sébastien Girard doit présenter des excuses après l'utilisation d'un mot inapproprié en direct à la radio

Lundi, à La journée (est encore jeune), Jean-Sébastien Girard a abordé le diagnostic d'autiste de Louis T, puis celui de TDAH d'Emilie Perreault.

« Qu'est-ce qu'on dit pour le déficit de l'attention? », demande d'abord Jean-Sébastien à sa collègue.

« La petite niaiseuse? », réplique Emilie.

« La petite r*tard », renchérit l'animateur.

« On ne dit pas ce mot-là », poursuit Louis T.

« J'offre mes excuses à tous les r*tards », continue Jean-Sébastien.

« On ira à l'abattoir ensemble Jean-Sébastien », conclut Emilie.

Le 21 janvier, Jean-Philippe Wauthier a donné la parole à son ami. « Il y a eu des mots utilisés, des mots inappropriés. Sur le coup, je me suis dit : "ah l'humour, le deuxième degré". Ben non, il y a des mots offensants en 2026. Pour vrai, sincèrement, il n'y a personne qui me met un gun sur la tempe pour le dire : je suis désolé d'avoir utilisé ça. [...] Faire de l’humour en direct à la radio est un sport dangereux. Surtout que c'est le seul sport que je pratique. »

Je ne peux pas promettre que ça n'arrivera plus jamais, mais je peux promettre de toujours faire de mon mieux pour les éviter. Vous commencez à me connaître, je suis là pour faire rire, certainement pas pour blesser les gens.

Vous pouvez réécouter ses excuses et le dérapage de lundi sur RC OHdio.

La Société québécoise de la déficience intellectuelle a partagé sur ses réseaux sociaux une mise à jour de la situation, après sa plainte à Radio-Canada. Voyez le tout ci-dessous.