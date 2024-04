Jean-Pierre Ferland s'est éteint

C'est avec une profonde tristesse que le monde de la musique annonce le décès de l'icône québécoise Jean-Pierre Ferland, survenu ce samedi après-midi à l'âge de 89 ans. Les détails de l'événement ne sont pas connus pour l'instant.

Artiste aux multiples talents, auteur-compositeur-interprète, Ferland laisse derrière lui un héritage musical immense et intemporel, marqué par plus de 450 chansons et une trentaine d'albums qui ont enchanté des millions de mélomanes. Oui, tant par sa poésie que par sa voix renversante, c'est la Francophonie tout entière qui s'est vue charmée de ses multiples vers d’oreille.

Au-delà de son public, Jean-Pierre Ferland laisse derrière lui une famille en deuil, incluant sa fille Julie, son fils Bruno, et sa conjointe des deux dernières décennies, Julie Anne Saumur.

Ses titres emblématiques tels que "Quand on aime on a toujours vingt ans", "Le petit roi", "T'es mon amour, t'es ma maîtresse" et "Un peu plus haut, un peu plus loin", continueront de résonner longtemps pour les Québécois.

Ses chansons continueront d'inspirer et d'émouvoir les générations futures, rappelant l'immense talent d'un artiste qui restera gravé dans nos mémoires pour toujours.

Nous souhaitons nos plus sincères condoléances à tous ses proches.