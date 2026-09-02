Jean-Marc Généreux en deuil

Ce mercredi, le danseur, animateur et chorégraphe Jean-Marc Généreux a partagé une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Sa soeur Isabelle est décédée la semaine dernière, après un long combat contre la maladie. Elle était atteinte de la sclérose en plaques.

L'ex maître de Révolution lui a rendu un hommage bouleversant, ne manquant pas de préciser tout l'amour qu'il avait pour elle et qui les unissait les uns aux autres.

« Au revoir Isabelle ♥️ Ma Soeur Isabelle nous a quitté. La semaine dernière son combat contre la sclérose en plaques qu’elle combattait depuis de plus de 30 ans l’a emporté. C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que j’écris ces quelques mots. Isabelle était un rayon de soleil, une femme dynamique, volontaire, forte avec des opinions bien à elle et une vraie colonne vertébrale. Elle laisse dans le deuil un mari extraordinaire “Pierre” qui ne l’a jamais abandonné, qui a tout fait pour lui offrir la plus belle vie, un homme comme il ne s’en fait plus. 3 beaux enfants et plusieurs petits-enfants. Isabelle fut dans notre vie pendant plusieurs année comme gardienne de Jean Francis & Francesca…Isabelle a parcouru le monde entier avec Nous et elle a fait parti des personnes qui a fait de mes enfants des êtres extraordinaires, en les amusant tout en les éduquant. Sa maladie était Impitoyable mais elle l’a combattu comme une cheffe, ne laissant jamais rien paraître avant l’inévitable…

Les derniers 6 mois et spécialement les dernières semaines furent Intolérable. Et la fin de son chemin sur terre était éminent. France et Moi garderons des 1000 de beaux souvenirs de cette femme joyeuse et foncièrement fonceuse. Dans ses derniers jours, nous la visitions et ce, malgré que la communication fut presque inexistante, notre Francesca lui soutirait toujours les plus beaux sourires, elles ont toujours été complices, elles se vouaient l’amour inconditionnel qui ne s’explique pas. Bon voyage Isabelle tu es enfin libéré des tes souffrances, repose en paix…nous ne t’oublierons jamais. Jean Marc, France, JF & Francesca 🙏🏻♥️ »

Voyez la publication complète au bas de cet article.

Nous désirons bien entendu transmettre nos plus sincères condoléances à Jean-Marc et à toute sa famille, qu'on devine grandement affectée par le décès d'Isabelle. Nous leur souhaitons beaucoup de douceur au cours des prochains jours, pour traverser cette épreuve difficile.

Rappelons que Jean-Marc était récemment en plein tournage d'une populaire série télévisée. Les détails sur son rôle ici.