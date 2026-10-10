Jano Bergeron livre un touchant témoignage sur la maladie

Depuis de nombreuses années, la chanteuse Jano Bergeron se fait plus rare en public et s’est éclipsée des médias pendant 20 ans, en raison de sa situation de santé plus fragile.

Après avoir connu les plus grandes scènes, Jano essaie aujourd’hui de composer avec la douceur malgré la douleur. Celle-ci a d’abord été aux prises d’un douloureux cancer du côlon, avant de souffrir d’importants problèmes digestifs liés à de grands stress vécus au cours de sa vie. Si nous avons eu le bonheur de la revoir à la télé en 2024, à l’émission Zénith, elle continue de partager à ses abonnés sur les réseaux sociaux des extraits quasi-quotidien de sa vie d’artiste et de femme.

Cette semaine, elle a ainsi pris d’assaut ses réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles, elle qui est atteinte de troubles de santé chroniques.

« Aujourd'hui je veux faire un gros câlin à tous ceux de ma gang qui vivent avec des troubles de santé chronique. Vous savez quand je passe une journée dure y en a au moins 3 en ligne. Et ça ça nous rend sensible. À tout ! Moi je peux pleurer 5 ou 6 fois dans la journée juste parce que je m'endure pas. Donc, on deale comme on peut chacun à sa manière. Voilà pourquoi je partage mes joies, mes espérances., mes peurs, mes réalisations, pis mes pétages de coche. Donc quand je poste une frustration, c'est probablement que c'est une journée pas facile.

Donc, oui j'ai des hauts et des bas. Je suis stabilisée présentement, je peux faire plus. Mais stabilisée veut pas dire que y’a pas de symptômes et de crises à gérer. Justement, y en a. Et souvent. Jour et nuit. Puis ça vient avec l'inquiétude. Y a-t-il quelque chose de grave ou si c'est juste un stress, un aliment qui passe pas, une infection qui peut causer des dommages sévères. Ça c'est mon quotidien. Puis je comprends le vôtre. Mais on ne peut pas se comparer. Car chacun vit ça à sa manière et avance dans sa vie à sa manière. »

Sereine malgré tout, Jano termine son message sur une note de bienveillance, rappelant que le mieux qu’on puisse faire, peu importe notre état et notre situation, c’est de s’aimer et se respecter les uns les autres. Nous n’aurions guère mieux dit!

Rappelons que Jano a dévoilé cet été une toute nouvelle chanson, Petite voix, qui est offerte dès à présent sur les plateformes numériques.