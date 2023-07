Jana Roy pose avec son célèbre papa, Patrick Roy, à son mariage

Jana Roy a épousé l'homme de sa vie la fin de semaine dernière.

Évidemment, son père, l'ex-joueur de hockey Patrick Roy, était présent.

Il l'a accompagnée jusqu'à l'autel, et le sourire qui brillait sur son visage était gigantesque, comme le prouve la magnifique photo partagée par la mariée sur ses réseaux sociaux.

Découvrez-la au bas de l'article.

Elle a aussi dévoilé une photo avec sa maman, Michèle Piuze.

« Without them there is no me! My biggest fans, strongest supporters, fiercest allies, my parents! ✨ [Sans eux, il n'y a pas de moi! Mes plus grands fans, mes plus fervents supporters, mes plus féroces alliés, mes parents!] », écrit-elle.

Son frère, Jonathan Roy, a aussi participé à la cérémonie en tant que garçon d'honneur de Pierre-Cédric Labrie.

Découvrez plusieurs (somptueuses!) photos du mariage, qui ont été réalisées par Cedric Fortin, ci-dessous.