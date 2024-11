Jacynthe René racontera ses récents démêlés avec la justice dans un documentaire percutant

Depuis plus de 10 ans, Jacynthe René présente par l'entremise de son entreprise Maison Jacynthe des produits de soins corporels et de beauté, conçus à partir d'ingrédients naturels, non sans succès auprès des consommateurs. Cependant, la comédienne a également connu certains soucis avec la justice ces dernières années, après avoir publié deux vidéos sur l'irrigation du côlon avec le naturopathe Christian Limoges, pour pratique illégale de la médecine. Un jugement pour lequel elle avait été reconnue coupable. Les détails ici.

Depuis ces événements, et même depuis la fondation de sa compagnie, Jacynthe a affirmé à plus d'une reprise être la cible d'un acharnement dans les médias, se défendant bec et ongles de la légalité et de la valeur de Maison Jacynthe.

C'est d'ailleurs la prémisse du documentaire L'affaire Jacynthe, qui vise à faire la lumière sur les événements des dernières années, pour assouvir le besoin de vérité de la femme d'affaires. Le projet lui permettra également de raconter son point de vue de l'histoire, de mettre des mots sur les grands titres.

Elle précise ainsi, dans une publication sur les réseaux sociaux :

« Depuis 10 ans, la plupart des médias semblent mépriser notre travail.

Pourtant, nos produits sont naturels, bienveillants, performants. Le style de vie que je prône, sain & l'alimentation biologique, diversifiée.

Pourtant, on fait tellement de bien.

À ce jour, une lourde construction médiatique continue à influencer les regards accusateurs, comme si j'œuvrais au noir.

Pourtant, le modèle de mon entreprise n'a jamais été remis en question - SEULES DEUX VIDÉOS ont généré cette vague de jugements sur des années.

Je ne pouvais pas rester silencieuse. Maintenant que l'affaire est terminée, j'ai besoin de vérité.

Ce documentaire raconte l'histoire derrière tous les grands titres dévastateurs qui nous ont mis à dure épreuve, dans le but de changer le regard, enfin.

Deux questions seulement resteront non répondues. Peut-être aurez-vous la réponse?

N.B. Je ne me suis jamais opposée aux systèmes de santé et pharmaceutiques. Ils semblent plutôt, eux, s'opposer à nous. »

Voyez la bande-annonce du documentaire ci-dessous.