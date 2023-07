Isabelle Racicot pose avec son grand garçon finissant

Comme bien des parents ces temps-ci, Isabelle Racicot a récemment assisté à la graduation du secondaire de son garçon, Justin.

« C’est officiel, je n’ai plus de bébé 😭! Bravo Justin, tu as de quoi être fier de ton parcours. Ce fut un parcours sinueux, avec quelques embûches. À chaque fois, tu as fait preuve de détermination et de persévérance. En plus, tu as reçu des leçons de vie qui te serviront pour les années à venir.

Merci à mes talons de 4 pouces qui m’aident à côté de toi 😂 »

Le jeune homme était très chic dans son tuxedo bleu. Voyez-le sur les photos au bas de l'article.

Beaucoup de membres de la communauté artistique ont félicité Justin et plusieurs se sont rappelés des souvenirs.

« Dire que je t’ai vu passer l’aspi sur le tapis rouge des Golden Globes quand il était dans ton ventre !😂 Bravo Justin 🙌🙌🙌 », indique Anne-Marie Withenshaw.

Notons qu'Isabelle Racicot participera bientôt à une nouvelle émission pour parler mode. Tous les détails ici.