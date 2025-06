Isabelle Gauvin fait un don généreux à Mathieu Dufour

Cette semaine, Mathieu Dufour a annoncé en grande pompe qu'il allait faire le Défi Têtes rasées de Leucan s'il réussissait à amasser 500 000 $. « Pas avant. Pas après », indique-t-il.

Plusieurs personnalités publiques ont encouragé l'humoriste dans sa démarche, dont Isabelle Gauvin de Vie$ de rêve, la femme de Luc Poirier, qui encourage ses abonnés sur les réseaux sociaux à donner eux aussi. « Quelle belle initiative! Bravo Mathieu pour ton geste. Je viens de faire mon don. Allez l'encourager, chaque petit montant compte, même 3 $ peut faire une différence. J'ai fait mon don, et toi? »

Personnellement, elle a donné pas moins de 2 000 $ pour augmenter la cagnotte.

En seulement deux jours, l'humoriste à la crinière de feu a réussi à récolter plus de 102 000 $. L'objectif d'un demi-million est loin d'être atteint, mais compte tenu du pouvoir d'attraction de Mathieu Dufour, c'est réalisable, et probablement plus vite qu'on pourrait le croire...

