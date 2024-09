Inspirée par ses 50 ans, Julie Bélanger dévoile un nouveau projet

« Je ne me suis jamais sentie aussi solide et aussi forte », affirme l'animatrice Julie Bélanger, à l'aube de ses cinquante ans. Cette force renouvelée, cette confiance, elle l'inspire à briller... Et à encourager les femmes de tout âge à accepter et embrasser l'inévitable : vieillir, c'est beau!

Après un succès indéniable de sa toute première collection de bijoux avec Drae lancée l'automne dernier, cet anniversaire imminent et les réflexions s'en découlant ont insufflé à Julie l'envie de poursuivre l'aventure. Ainsi, neuf nouveaux designs tout aussi audacieux et élégants que les précédents, conçus par cette même entreprise Montréalaise forment la collection « Nova ». Abordant fièrement un look composé d'un corset de dentelle, un ensemble assumé et féminin à souhait, Julie recevait amis et médias pour souligner le lancement de ces nouveaux produits (et de leur philosophie). Bien entendu, sa tenue était sublimée de plusieurs bijoux issus de la collection. Découvrez-les, ainsi qu'une brève explication de Julie quant à l'inspiration derrière les créations, dans la vidéo ci-bas.

Quelques proches et collaborateurs ont souhaité souligner son cinquantième du même coup. Retrouvez quelques visages familiers, dont Jean-Michel Anctil, Ingrid Falaise, Geneviève Brouillette et Marie-Christine Proulx dans la galerie de photos sous cet article.

Magasinez la collection sur la boutique en ligne ici. Un dollar par bijoux vendus est remis à Tel-Aide Montréal, un organisme que Julie Bélanger soutient haut et fort.