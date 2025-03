Ingrid Falaise vit des moments difficiles dans sa vie personnelle

Ingrid Falaise était de passage à la grande soirée Autiste & Majeur la semaine dernière. Voyez une photo au bas de l'article.

C'était très important pour elle d'y être puisqu'elle est la belle-maman d'un enfant autiste, Maël, qui a eu 18 ans le 1er mars. « C'est beaucoup de paperasse. C'est un autre monde qui est très méconnu, en fait. Ce n'est pas facile, parce qu'il devient majeur. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est toujours un enfant de 5 ans dans son coeur. On perd un peu le contrôle... »

Nous avons abordé avec elle un moment difficile de sa vie personnelle.

« Ma petite soeur est atteinte d'un cancer du sein, stade 3. C'est quand même assez agressif. Elle commence ses traitements de chimio », nous confie-t-elle, les larmes aux yeux. « Le 10 mars, on était ensemble à l'hôpital pour voir son protocole. Il faut absolument faire de la prévention. Il faut toucher ses seins, il faut se détecter nous-mêmes. Il y en a tellement [de cancers] et de plus en plus jeune... »

Ça a été un énorme choc pour la famille. Elle a besoin qu'on soit un pilier autour d'elle. Un roc, tricoté serré.

« Elle est forte aussi », ajoute-t-elle. « Elle a un super beau mental. Elle fonce, elle sait qu'elle n'a pas le choix. Ce sont de gros traitements qui s'en viennent. Elle va avoir chimio, chirurgie, radio, ablation d'un sein. Ce qu'on veut, c'est que la maladie quitte son corps pour que maman soit guérie pour ses enfants. »

Nous envoyons nos meilleures pensées à toute la famille.

Notons qu'Ingrid Falaise fera paraître un nouveau livre au mois d'octobre. « Ça a été gros pour moi, écrire ce livre-là. Je ne nomme pas le sujet encore, ça va sortir en temps et lieu. Mais oui, c'est 10 ans après Le monstre. Un autre récit inspiré d'une histoire vécue, pas la mienne cette fois. Mais, c'est un sujet qui m'a bouleversée. »

On peut aussi voir Ingrid dans la série Mea Culpa sur les ondes d'ICI Télé.