Ima partage un rappel important

Ce weekend, la chanteuse Marie-Andrée Bergeron, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Ima, partageait un message empli de gratitude sur ses médias sociaux.

Accompagnant une photo de son fils sortant de la piscine, la publication sur Threads nous révèle que le garçon a été malade pendant la fin de semaine. Pour les parents, ce ne sont jamais des moments évidents.

« Bon dimanche 🤍🙏mon petit homme a été malade ce we et la, il va beaucoup mieux 🙏 Quelle aventure! Gratitude infinie pour chaque seconde ensemble 🙏💫 Profitez tellement de vos petits… le temps semble aller plus vite depuis quelques temps… faut peser sur pause de nos machines pour que ça s’arrête 🫶 »

Cette réflexion, c'est un doux rappel pour tous, mais surtout pour les familles. On ne profite jamais assez de ceux qu'on aime. Avec les enfants, même si tout va toujours vite, fermer les écrans et savourer la santé, c'est nécessaire parfois! On célèbre la vague d'inspiration qu'elle a lancée et vous invitons à méditer sur ces quelques mots!