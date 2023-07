L'homme fort et animateur Hugo Girard est en deuil de son père, décédé subitement.

Il en fait lui-même l'annonce sur ses réseaux sociaux, en rendant hommage à cet homme important dans sa vie et celle de son fils.

Il écrit : « Hier, mon père nous a quitté pour son dernier voyage. 😢 Ça nous a tous pris par surprise , la vie est ainsi faite , elle ne tient qu’à un fil!! 💯 Chérissez là et profitez au maximum, car chaque minute qui passe en est une de moins. Il adorait son petit-fils , les dernières années ont été plus difficiles à cause de la distance et de la maladie, mais ils nous restent toujours de beaux souvenirs qui ne nous quitteront jamais. Je t’aime papa ❤️ »

La publication complète, que vous pouvez voir ci-dessous, présente une attendrissante photo du père d'Hugo Girard avec son petit-fils.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à Hugo Girard, la famille et les proches du défunt.

C'est un autre coup dur pour Hugo Girard, lui qui a annoncé cette semaine aussi, au Magazine 7 jours, avoir rompu avec sa conjointe Leeza Panenic, avec qui il était en couple depuis deux ans.