Herby Moreau est décédé à 56 ans

Sombre nouvelle dans le milieu artistique ce dimanche, alors que nous venons tout juste d'apprendre le décès de l'animateur et journaliste Herby Moreau. À l'heure actuelle, nous ignorons les circonstances de sa mort, mais gageons que nous aurons de plus amples détails dans les jours qui viennent.

Reporter aguerri, Herby a amorcé sa carrière au début des années 90 aux côtés de Julie Snyder, à titre d'assistant de production, et a ensuite régulièrement fait les manchettes pour ses populaires interviews avec des vedettes d'ici et d'ailleurs. C'est toutefois à la barre des émissions Flash et Star Système qu'Herby aura fait sa marque, devenant une figure importante de la télé. Moins présent à la télé depuis quelques années, les Québécois garderont assurément un souvenir indélébile de l'homme de mots qu'il était, lui qui a longtemps été le maître de cérémonie de moult tapis rouges et événements médiatiques très courus.

Herby Moreau aura également laissé sa trace en Europe, où il a pu oeuvrer avec divers médias francophones, non sans succès, dont France 2, M6 et TV5, toujours avec un professionnalisme et un charisme remarquables. Fier ambassadeur de la culture, le Québec perd un important morceau de son patrimoine télévisuel, qui avait l'incontestable don de présenter l'actualité sous un angle différent.

Josélito Michaud, grand ami d'Herby, a rapidement commenté la nouvelle sur sa page Facebook, avec un texte poignant et touchant :

« HERBY MOREAU REND L’ÂME À 56 ANS.

MON CŒUR EST TRISTE!

Rien pour aider mon cœur. Je connais Herby depuis toujours. Je l’aimais beaucoup. On a mangé ensemble souvent avant les premières .

Il a fait partie de ce métier avec passion, rigueur et à sa façon pendant très très longtemps avec ton approche glamour de faire les choses. Il a fait les selfies bien avant que ça devienne monnaie courante. Ce soir, c’est étrange, il y a une époque où il serait à la télévision pour présenter les artistes sur le tapis rouge à l’aube du Gala de l’Adisq !

Je pense à son fils de 19 ans qui vient de perdre son père et à tous ses intimes, je vous offre mes profondes sympathies.

Ces dernières années, il se faisait plus discret. Le métier l’avait un peu mis de côté ou il s’était mis un peu de côté lui-même.

Herby a certainement marqué à sa manière une façon de couvrir le monde artistique d’ici et d’ailleurs.

Une photo souvenir avec Herby, Francine Chaloult et moi, devant le Whyn de Vegas.

Cher ami, tu vas pouvoir rejoindre mes amis Francine Chaloultx Georges-Hebert Germain, et Corno et Claude Léveillée qui de là-haut

J’espère que là où tu seras, ton intérieur sera en paix! »