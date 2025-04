Guylaine Tanguay traverse une épreuve familiale très difficile

Guylaine Tanguay publie sur ses réseaux sociaux un message difficile concernant une épreuve qu'elle traverse en ce moment.

Comme ses adeptes le savent, la chanteuse traverse depuis quelques années une épreuve familiale difficile, avec son frère qui est malade. Les choses ne semblent pas bien aller en ce moment, puisque celle-ci écrit :

« Je n’ai jamais eu à écrire un message comme celui-ci… et j’aurais sincèrement préféré ne jamais avoir à le faire.

Hier soir, à Sainte-Anne-des-Monts, j’ai eu le privilège de monter sur scène malgré l’émotion qui m’habitait. Je me demandais si j’allais en être capable… mais grâce à votre énergie, votre sincérité et votre amour, j’ai pu vivre un moment fort, touchant et inoubliable. Merci du fond du cœur à tous ceux qui étaient là, merci à ma gang!

Malheureusement, je dois vous annoncer que je ne pourrai pas assurer les spectacles prévus ce vendredi à Gaspé et ce samedi à New Richmond.

Mon frère Jimmy ne va pas bien en ce moment…

Mais vous connaissez déjà son histoire, puisque je vous la raconte depuis le début de cette tournée « C’est ma vie ».

C’est la première fois de toute ma carrière que j’ai à prendre une telle décision. Mais parfois la vie nous impose des choix, et il faut simplement écouter son cœur.

Chers Gaspésiens, sachez bien que ce n’est qu’un rendez-vous reporté.

Merci du fond du cœur pour votre compréhension et votre respect. Si je me permets de vous partager tout ça, c’est parce que je sais que nous avons, ensemble, une relation précieuse et privilégiée.

Guylaine xx »

Nous envoyons nos pensées les plus réconfortantes à Guylaine et toute sa famille, pendant cette période difficile. Joignez-vous à nous pour leur faire parvenir vos plus beaux témoignages d'affection.