Guylaine Tanguay en deuil

Cette semaine, nous apprenions avec tristesse le décès du frère de Guylaine Tanguay.

La Fondation québécoise du cancer écrivait ceci sur ses réseaux sociaux :

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du frère de notre porte-parole bénévole, Guylaine Tanguay.

Atteint d’un cancer, il s’est éteint le dimanche 11 mai, entouré de l’amour des siens 🕊️.

Toutes nos pensées les plus sincères accompagnent Guylaine et sa famille en cette période empreinte de peine 🕯️.

À tous ceux et celles touché·e·s par le cancer, la Fondation est là pour vous. Nos services sont accessibles pour vous accompagner et vous soutenir à toutes les étapes de la maladie. »

Jimmy Tanguay avait 49 ans au moment de son décès à l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini.

On offre nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt.