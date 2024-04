Guylaine Guay lance un cri du coeur important

L'animatrice et autrice Guylaine Guay publie aujourd'hui sur ses réseaux sociaux une vidéo qui a des allures de cri du coeur.

Dans cette publication, celle-ci indique d'abord : « J'ai une pensée aujourd'hui pour les enfants qui vivent dans un corps gros et qui entendent les adultes parler de ce corps comme d'un ennemi à abattre. »

Elle explique ensuite comment elle-même, à un jeune âge, a été victime des préjugés de l'entourage quant à son corps qui n'était pas dans les présumés standards de poids.

Elle indique : « Je voudrais revenir à la base et dire que tous les corps sont valides. »

Elle ajoute, avec à-propos : « Je voudrais dire qu'on a tous un métabolisme, qu'il y a des facteurs et de l'hérédité. »

Soyons bienveillants, soyons doux avec nous-mêmes et soyons doux avec des enfants qui, en ce moment même, vivent dans un corps gros.

Ce discours fait écho au livre jeunesse qu'a publié l'autrice, intitulé Gloria sort du moule, disponible dans toutes les bonnes librairies.

Par ailleurs, dans l'idée de "détabouiser" les rondeurs, de démentir les préjugés grossophobes et d'inciter les personnes avec un corps gros à profiter pleinement de la vie, Guylaine Guay peut être vue actuellement dans la série documentaire Toutoune journée, aux côtés de Mélissa Bédard et Mélanie Couture. Les trois femmes y plongent dans des activités qui ne semblent pas faites pour elles, comme la boxe, l'escalade, le pole fitness et le wakeboard et prouvent qu'il n'y a pas d'obstacle au plaisir.

La série, qui vaut largement le visionnement, est d'ailleurs en sélection au MIPTV du Festival CANNESERIES en 2024.