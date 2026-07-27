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Guillaume Pineault partage une très rare photo de son amoureuse

Un très beau couple!

Image de l'article Guillaume Pineault partage une très rare photo de son amoureuse
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Bien que Guillaume Pineault soit en couple avec son amoureuse Mélissa depuis plusieurs années maintenant, il ne partage que très rarement de photos d'elle sur ses réseaux sociaux.

Un peu à la manière de Martin Matte, il avait partagé des photos pour souligner leur trois ans de relation en mai dernier sans dévoiler le visage de sa douce. Sur l'une d'elles, par exemple, elle tenait une immense chocolatine devant sa figure.

Ce week-end, l'humoriste a fait une petite exception. En story sur Instagram, il a dévoilé une photo de couple pour son anniversaire.

« C'est sa fête », écrivait simplement Guillaume au dessus de l'image.

Voyez la photo au bas de l'article.

Ils sont parfaitement adorables. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et un joyeux anniversaire à Mélissa!

Rappelons que Guillaume Pineault est présentement en rodage de son troisième one-man-show. Pour toutes les dates, c'est par ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Guillaume Pineault
Guillaume Pineault

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