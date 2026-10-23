Guillaume Latendresse s'ouvre avec vulnérabilité sur sa pause professionnelle

Il y a tout juste deux ans, l'animateur et communicateur sportif Guillaume Latendresse annonçait sur ses réseaux sociaux qu'il mettait sa vie professionnelle sur pause, pour cause d'épuisement mental. S'il reprend petit à petit ses engagements, son bien-être et sa santé sont désormais au centre de sa vie, après plusieurs années à rouler sans compter.

C'est le constat qui ressort de son passage aux Filles du lunch, un peu plus tôt cette semaine. Au micro de Marie-Ève Janvier et de Maripier Morin, l'ex-hockeyeur a livré sa version des faits dans une touchante entrevue, dans laquelle il est revenu sur les coulisses de ce temporaire arrêt de carrière.

« Quand ton problème devient le problème de tout le monde. J'allais au podcast, ça me tentait pas d'être là, j'allais à TVA, ça me tentait pas d'être là... J'avais pas envie d'être nulle part. J'avais plein d'opportunités, plein d'offres, et peut-être qu'il y en a que j'aurais dû dire non, j'ai pas dit non, mais j'ai pas eu un shutdown physique, ça a été plus vraiment le mental, que j'ai fait : "Hey là, man, il y a quelque chose qu'il faut que tu regardes, parce que le mur arrive." Je veux dire j'ai joué dans la ligue nationale, j'ai bien gagné ma vie, je suis heureux, tout allait bien, dans le sens que tu regardes le big picture : "Voyons ce gars-là, qu'est-ce qu'il a à brailler?" »

Il est ensuite revenu avec vulnérabilité sur sa nouvelle réalité, avec laquelle il doit désormais composer au quotidien :

« J'ai toujours eu, depuis mes problèmes de commotion, des dépressions saisonnières, où est-ce qu'aujourd'hui il faut que je les contrôle avec de la médication et de la luminothérapie. J'ai pas le choix, sinon arrive le mois de mai ou le mois d'octobre, c'est soit le shutdown, soit une séparation! C'est un ou l'autre! Mais je le sais, j'essaie de le contrôler et de prendre soin de ça. Il n'y a pas de rayons X qui montrent que Guillaume, tu as un problème mental, tu as quelque chose qui va pas en ce moment. Ça fait que c'est dur de l'expliquer. Je pense que vient un temps où au final, je me foutais complètement de l'opinion du monde, dans le sens que c'est plate dit de même, mais quand j'ai pris le téléphone, j'ai dit à mon père : "À une heure l'après-midi, il y a un communiqué qui sort disant que je lâche mon contrat de cinq ans à La poche bleue, je lâche mon contrat de deux ans à TVA Sports, je lâche tout. »

Des propos qui ont assurément résonné auprès de Marie-Ève Janvier, qui a elle-même traversé une période d'épuisement, récemment. Chose certaine, cet échange entre les deux animateurs s'est avéré très touchant et rempli de compassion. Nous ne pouvons d'ailleurs que saluer leur ouverture sur ce sujet plus sensible, contribuant à défaire certains tabous et idées préconçues.

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