Grande nouvelle dans la vie personnelle de Victoria de Star Académie

Cette semaine, Victoria Sénéchal, que le grand public a découvert à Star Académie, a annoncé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux : elle est fiancée.

Son conjoint, Mahonri Mora, lui a fait la grande demande alors qu'ils flottaient dans une embarcation traditionnelle sur l'eau turquoise au large de la province de Krabi, en Thaïlande. Difficile de faire plus romantique que ça!

Voyez des images de sa bague ainsi que du lieu paradisiaque choisi par son amoureux pour faire la grande demande au bas de l'article.

Plusieurs consoeurs et confrères de Star Académie ont réagi à la nouvelle, y compris l'animateur de la téléréalité, Jean-Philippe Dion.

« J’ai siiiiii hâte d’être parrain ! ;) félicitation ! 💙 » - Jean-Philippe Dion

« ARGHHHHHH 😭😭😭 je vous aime, félicitationssssssss <3 » - Katrine Sansregret

« Félicitations à vous deux les amis🤍 » - Albert Asselin

« Félicitations Victoo et maho » - Loïc Trépanier

« BEN VOYONS CONGRATS!!!!! 😭🥹🤍 » - Kenza Nejmi

« OMG OMG OMG OMG. I KNEWWWW ITTTTTT AHHHHH » - Mia Tynayre

« NOOO WAYYYY VICTOOOO! C'est arrivé pour vrai!! Jsuis trop content pour vous deux, je vous aime et félicitation ❤️🥰 » - Léo Giroux

« vous êtes ma définition du mot âme sœur 🥹🤍 je vous aimes » - Zoey Daferuru

« OMGGGG CONGRATS🤍 » - Marc-Antoine Delage

On souhaite beaucoup de bonheur aux futurs époux!