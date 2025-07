Grande nouvelle dans la vie de Patrick Lagacé

Il en avait glissé un mot à son micro du 98.5 FM, c'est désormais chose faite : le chroniqueur et animateur Patrick Lagacé est marié!

Celui-ci a effectivement uni sa vie à sa partenaire des dernières années, la chroniqueuse Jessica Leblanc. Celle-ci oeuvre également au sein du 98.5 FM, en offrant une chronique environnementale chaque semaine dans le cadre de l'émission du retour à la maison de la station, Le Québec maintenant. En plein coeur de l'Italie, tout près de la commune de Posta Fibreno, dans le décor idyllique et champêtre d'Il Casale, Patrick et Jessica se sont ainsi dit « oui », devant une foule d'invités tout de blanc vêtus.

Plusieurs personnalités connues ont assisté à l'événement, dont l'animateur Pierre-Yves Lord. En voyant les photos partagées sur les réseaux sociaux, on devine qu'il s'est occupé de la portion musicale des festivités.

Parmi les autres visages connus, on retrouve Léa Clermont-Dion, accompagnée par son mari et leurs deux enfants, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, les journalistes et animatrices Valérie Beaudoin et Maude Goyer, ainsi que plusieurs amis et membres de la famille. Découvrez une photo du décor enchanteur ci-dessous.

Félicitations aux nouveaux mariés!