Ginette Reno fait un beau cadeau à ses adeptes pour les fêtes

Dans les deux dernières années, la grande dame de la chanson Ginette Reno s'est faite plus discrète, soulevant des questions auprès de ses adeptes de longue date.

Voilà que celle-ci a publié à Noël un message qui s'avère plutôt réjouissant.

Elle confirme avoir pris du temps pour elle dans les dernières années, mais que cette année, elle partagera davantage ses impressions sur les réseaux sociaux avec les internautes qui la suivent.

Elle écrit : « Bonjour à tous,

Cela fait deux ans que je n'ai pas été très généreuse avec vous, mais j'ai décidé de partager à nouveau régulièrement mes pensées avec vous. Je vous souhaite un Joyeux Noël à tous.

Pour moi, Noël est toujours l'occasion d'une renaissance, d'ouvrir nos cœurs à quelque chose de nouveau, de beau, et de bon.

Puissiez-vous être en paix.

Ginette 🫶 »

Voilà une nouvelle qui fera plaisir à de nombreuses personnes, qui continuent de vouloir prendre des nouvelles de la superbe chanteuse.

Justement, au lendemain de Noël, celle-ci partageait l'un de ses beaux textes, que voici :

« Le petit Jésus est né.

Nous sommes le 26 décembre. Comme chaque année, je prends mon agenda, mon journal de tous les jours. J'examine tout ce que j'ai fait de bien et de mal. J'essaie de prendre conscience des choses qu'il faudrait changer, mais j'ai souvent de la difficulté avec les mots. « Il faut », ces mots me semblent faux, pas vrais. Alors, je vais les changer tout de suite. À la place, je choisis : « Je préfère » ou « Je choisis ». Cela me semble déjà mieux.

Ai-je fait du mal à quelqu’un ? Ai-je porté des jugements ? Ai-je été honnête dans mes relations ?

Chaque année, c’est comme un rituel. Je veux renaître à quelque chose de nouveau, de beau, de grand. Comme tous ceux qui prennent des résolutions, j’en ai souvent pris. Mais deux jours après, la mémoire est une faculté qui oublie, et naturellement, j’oublie. J’avoue qu’actuellement, j’oublie beaucoup de choses. Mon âge y est pour quelque chose.

Alors, voici à quoi je veux renaître en 2025 :

· Avoir le moins d’attentes possible.

· Lâcher prise.

Je sais que le temps qu’il me reste est plus court, mais je veux qu’il soit rempli de sens et de sérénité. Je veux vivre chaque jour comme une renaissance, avec douceur et bienveillance envers moi-même et les autres.

Et vous, voulez-vous m’aider à faire de ces résolutions une réalité ? »

Nous en profitons pour souhaiter à Mme Reno et toute sa famille une magnifique année 2025, avec la santé et le bonheur, puisque c'est tout ce qui compte!