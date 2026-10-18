Gilles Girard est décédé à 84 ans

Quelques jours à peine après le décès d'un monument de notre culture, en la personne de Jean-Luc Mongrain, voilà qu'une autre légende nous a quittés cette semaine, Gilles Girard.

À l'âge vénérable de 84 ans, celui qui a connu la gloire avec le groupe Les Classels s'est éteint ce dimanche après-midi, a annoncé son fils Sam sur Facebook.

« C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le départ de notre cher papa, Gilles Girard (chanteur des Classels), décédé à l’âge de 84 ans cet après-midi, entouré de sa famille et des gens qui l'aime. Merci du fond du cœur pour votre soutien et vos témoignages de sympathies. Repose en paix papa et veille sur nous. Merci de respecter notre deuil et notre intimité. Les détails sur les hommages suivront. »

Pour le moment, nous ne connaissons pas les circonstances du décès, et laisserons donc le soin à la famille de se recueillir dans l'intimité et la douceur. Nous souhaitons évidemment transmettre nos plus sincères condoléances aux proches de Gilles et à ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin au cours de sa vie.

Le groupe Les Classels, dont Gilles Girard faisait partie, a été, au coeur des années 60, un véritable phénomène musical, alors que les tubes « Avant de me dire adieu » et « N'attendons pas qu'il soit trop tard » ont propulsé la formation au sommet.

Plus récemment, c'est du côté de Zénith, en 2024, que le charme de Gilles a opéré. Nous garderons assurément le souvenir d'un homme passionné par le métier, et qui rayonnait par sa bonne humeur contagieuse.