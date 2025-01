Geneviève Everell décrie une procédure pour tous ceux qui doivent subir de la chimiothérapie

La femme d'affaires et animatrice Geneviève Everell, alias Miss Sushi, prend la parole ce lundi sur les réseaux sociaux pour décrier une situation qui affecte bien des personnes qui doivent subir des traitements de chimiothérapie.

En effet, celle-ci s'insurge contre le fait que bien des établissements médicaux obligent ces patients, qui traversent déjà le pire, à subir leurs traitements seuls, sans accompagnateur ou accompagnatrice.

Évidemment, la solitude ajoute à la difficulté du moment.

Geneviève Everell indique en vidéo : « Ça vient vraiment me chercher dans comme un petit peu toutes les mailles de mon corps. Vous ne serez pas surpris de m'entendre en parler encore...

C'est le fait qu'il y a certains établissements au Québec qui refusent que des gens venant subir leur traitement de chimiothérapie, leur molécule CBI, ou peu importe un traitement, qui va potentiellement leur sauver la vie, on l'espère, bien vivent ça tout seuls. "Bien non, vous ne pouvez pas être accompagnés, on manque d'espace ou les règles sanitaires n'ont pas été changées depuis la COVID, donc non, vous ne pouvez pas". Ou bien ça peut déranger.

Comment je te dirais bien ça? Juste un petit travail d'introspection pour les dirigeants d'établissements qui ont pris la décision que les patients venant subir, j'ai dit subir, parce qu'on s'entend que subir, ça veut dire vivre quelque chose que tu n'as pas envie, bien c'est carrément ça, recevoir des traitements de chimiothérapie. Si tu veux le vivre seul, fine, il n'y a vraiment pas de problème, full respect, mais moi je te dis que j'aurais probablement pas passé au travers niveau santé mentale si j'avais dû aller là, toute seule, complètement terrorisée.

Donc oui, en janvier 2025, il y a encore des établissements qui refusent que les patients soient accompagnés. Imagine ta personne préférée, ta grand-mère, ta mère, ta fille, avoir le cancer et devoir la laisser partir vers l'hôpital genre "Bye, bonne journée!" NON! »

En accompagnement de sa vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous, elle écrit : « Moman est outré ! Svp partager si vous l’êtes aussi, si c’est de cette façon qu’on arrive à changer les choses , soyons solidaire ! 🤍🤍🤍🤍🤍🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🤍🤍🤍🤍🤍🤍🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷 »

En outre, Geneviève identifie Christian Dubé et François Legault dans sa publication, espérant ainsi attirer leur attention sur ce dossier plus qu'important.

Nous joignons notre voix à la sienne pour qu'il y ait du changement!